Nantes Histoire. Quand "Byrrh" donnait sur le quai Magellan

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes ou des sculptures, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. De nombreux lecteurs nous ont répondu après la publication (ci-dessous) de cette pierre gravée « Byrhh Violet » que l’on peut apprécier dans une cour d’immeuble de la rue Rieux, quartier champ de Mars à Nantes. Il s'agissait en fait d'un vestige de la succursale nantaise Byrrh qui donnait alors sur le quai Magellan du côté de la Loire et sur les rues Fouré et Rieux. La marque Byrrh (mélange de vin, plantes et écorces de quinquina) a été crée par Simon Violet, e til y avait un lieu de production sur Nantes

Une question demeure, en quelle année a été détruite cette usine nantaise ?

