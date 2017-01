Nantes Histoires. L’académie de billard se trouvait au « café des Lilas »

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Nous avions demandé le 7 janvier 2016 aux érudits et lecteurs nantais si l’un d’eux se souvenait de l’établissement derrière ce groupe d’hommes, en vain jusque-là. Sylvain Ganne nous apporte aujourd’hui la réponse." Il s'agit du Café des Lilas, siège de l'académie de billard français, dont mon grand-père né en 1902 fut le trésorier, puis président et sans doute l'auteur de cette photo car c'était sa passion. La femme sur le côté tenait le café. Aujourd'hui cet établissement est remplacé par le restaurant "la Brasserie" au 04 route de Vannes, face à l'église Ste Thérèse". Il ne nous manque plus qu'à déterminer l'année de cette phtoographie