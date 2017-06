Nantes Hockey sur gazon : 3 000 jeunes au Petit-Port

0

Le hockey sur gazon a réuni 3 000 jeunes de tout l'enseignement privé ce jeudi a l'hippodrome de Nantes. De la classe de GS à celle de CM2 tous les élèves se transforment en as de la crosse le temps d'une journée, s'initient a l'esprit d'équipe autant qu'aux petites joies et peines du sport. Et non, tout le monde ne peut pas gagner... Le soleil caniculaire a donné encore plus de mérite aux hockeyeurs en herbe. La ligue des Pays de la Loire, qui a le sens de l'organisation, en profite aussi pour détecter ses futurs talents.