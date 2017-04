Nantes Hockey/Glace : Les Corsaires tiennent leur nouveau coach

0

En quête d'un nouvel entraineur après le départ en fin de saison de Sylvain Roy, le staff des Corsaires de Nantes a mis la main sur un nom bien connu des patinoires françaises, Daniel Babka.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant, Daniel Babka est un fin connaisseur du hockey français. En tant qu'entraineur ? En tant que joueur ? Un peu des deux finalement.

Daniel Babka, 45 ans, est né en Slovaquie. Il a notamment évolué au sein des prestigieux championnats d’élite slovaque et tchèque avant de découvrir la France.

C'est en 2009, du côté de la Haute-Normandie, que ce solide défenseur (1,96m et 104kg) rejoint Rouen avec qui il soulève la Coupe Magnus à deux reprises ainsi que la Continental Cup (rien que ça !).

Reconnu pour son abnégation et son sens du sacrifice, Babka est également récompensé par ses paris et figure parmi les meilleurs joueurs de Ligue Magnus en 2010.

Babka raccroche les patins, mais n'en reste pas là avec le hockey

Souhaitant transmettre son expérience et son sens du jeu, Daniel Babka s’oriente ensuite vers une reconversion au poste d’entraîneur. Après une saison au sein de l’encadrement du Hockey Jeune rouennais, il poursuit sa formation dans son pays natal et obtient avec succès la Licence A de l’IIHFF correspondant au plus haut niveau européen. Le technicien se voit alors confier les rênes du MHC Martin. Sous ses ordres, l’effectif atteint les Play-Offs de la Slovakian Extraliga en 2014. Dès l’année suivante, Daniel Babka se voit offrir le poste de Directeur Sportif du Hockey Jeune au sein de son club formateur. Contacté par la suite par le Dijon HC, l’ancien défenseur retrouve effectue son grand retour en France au cours de l’été 2016, afin de prendre en charge la formation du club bourguignon.



Aujourd'hui, l'ancien international slovaque souhaite donne run nouveau virage à sa sa carrière pour le plus grand plaisir du président du NAHG, Hubert Dogemont : « Le Comité Directeur avait décidé de prendre son temps afin de trouver le meilleur entraîneur capable de mener à bien le projet des Corsaires de Nantes. Daniel nous a séduits par ses idées non seulement sur l’équipe Sénior mais aussi sur la trajectoire à emprunter dans le but d’amener les jeunes du club au plus haut niveau. Son envie de faire partager ses différentes expériences aux joueurs et aux autres entraîneurs du NAHG correspond parfaitement à ce que nous recherchions. » (Site internet du NAHG).