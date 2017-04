Nantes Hommage à Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Élysées

0

Une cérémonie en hommage à Xavier Jugelé, le policier tué la semaine dernière sur les Champs-Élysées dans une attaque terroriste, s'est tenue ce mardi matin à 11 heures dans la cour du commissariat central de Nantes devant de très nombreux policiers.

La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, a lu un discours dans lequel le directeur général de la Police nationale rappelle le "professionnel reconnu et apprécié" qu'était Xavier Jugelé, 37 ans, membre de la 32e compagnie de direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris et abattu de deux balles dans la tête le 20 avril.

L'hommage national s'est poursuivi par une minute de silence.