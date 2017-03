Nantes Hommage en musique au "viking" Moondog au Lieu Unique

0

Biographe de Moondog, Amaury Cornut poursuit son exploration autour du musicien habillé en viking. Le samedi 1er avril, l’Ensemble O jouera son œuvre.

Presse Ocean : Quel est ce nouveau projet ?

Amaury Cornut : Il s’agit de jouer sur scène pour la première fois le disque « Elpmas » de Moondog (1916-1999) un album manifeste contre les mauvais traitement fait aux peuples aborigène. La musique de ce concept-album y est jouée quasi exclusivement par ordinateur, les notes ont été enregistrées séparément puis agencées dans un logiciel de manière à ce que les canons très riches de Moondog soient joués à la perfection L’Ensemble 0, composé de six musiciens et dirigé par Stéphane Garin confronte de véritables instruments à l’électronique, voix réelles et fantômes se confondent. L’album est une ode à la nature et un manifeste contre les mauvais traitement fait aux peuples aborigènes.

Pouvez-vous nous présenter Moondog ?

« C’était un compositeur aveugle et clochard, habillé en viking. Il composait des symphonies sous les porches, symphonies qui plus tard seront jouées par le Philharmonique de New-York. Il a aussi influencé ou fasciné une partie des grands noms de la musique du XXe siècle aussi bien dans le jazz (Charlie Parker, Dave Brubeck), la musique répétitive (Philip Glass, Steve Reich) ou la pop (Bob Dylan, Elvis Costello). Son œuvre compte plus d’un millier de morceaux. Sa musique est peu jouée aujourd’hui »

Concert le 1er avril au Lieu Unique. A 15 h. Tarif : 10 €. 02 40 12 14 34.

2017 : Réédition de la biographie de Moondog (Les mots et le reste) en mai