Nantes Hubert Caouissin interrogé une troisième fois sur les faits ce jeudi

Depuis 14 h, ce jeudi, Hubert Caouissin est de nouveau entendu par les juges, au palais de justice de Nantes.

Cet homme de 46 ans, mis en examen pour « assassinats », sera interrogé sur le démembrement des corps de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec, dans sa ferme de Pont-de-Buis, dans le Finistère.

Les magistrats, qui travaillent de manière méthodique et chronologique, l’avaient déjà longuement écouté livrer sa version - très précise - des meurtres et du transport des corps, le 6 avril et le 8 juin. Ce nouvel interrogatoire est le dernier concernant les faits, a priori.

Après l’été, le contexte familial et la personnalité du suspect feront l’objet d’investigations poussées.

