Nantes Humour. Béatrice Facquer fait son show ce vendredi et samedi soir

Vous avez pu voir Béatrice Facquer dans le "Oh Oh de Nora" sur Canal +, dans la série "Détectives" sur France 2 dans "Scènes de Ménages" sur M6 et dans des sketches de Golden Moustache. Pétillante et culottée, la voilà à Nantes ce venrdei soir et samedi. Elle nous montre, entre deux grains de maïs et de folie, que l'on peut être cocue, cambriolée, confuse, confrontée à une macho féministe, et que la vie peut rester une fête ! Alors faites comme Béatrice Facquer : venez comme vous êtes.

Textes : Béatrice Facquer et Cyrille Thouvenin - Mise en scène : Cyrille Thouvenin

"Pop-Cornes" par Béatrice Facquer. Les 14 et 15 avril. A la compagnie du Café Théâtré, 6, rue des Carmélites. A 21 h.