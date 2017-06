Nantes Humour. Omar Meftah débarque dans "Sans rancune Maman"

0

Au travers d'événements et de rencontres, le Nantais Omar Meftah entend bien vous fait vivre la vie d'un jeune adulte parfois perdu, souvent percutant et toujours drôle qui n'a au fond qu'une seule volonté, être heureux et en harmonie avec le monde qui l'entoure. On peut découvrir un artiste généreux et survolté qui plonge son auditoire dans les affres de son éducation, de sa paternité, de son mariage mais aussi de ses relations avec la société... Finesse et drôlerie sont au rendez-vous pour vous faire passer un message positif et sans rancune. Après avoir remporté plusieurs prix dans différents festivals d'humour partout en France, Omar Meftah présente son spectacle " Sans rancune Maman".

Le 14 juin à 21 h et le 21 juin à 19 h au Théâtre du Sphynx, 9, rue Monteil à Nantes.

www.billetreduc.com/187965/