Nantes Humour : "Où est Chahbi ?" au Théâtre 100 Noms

Après le succès du spectacle "amour sur place ou à emporter", Amelle Chabi joue son nouveau one-woman-show : "Où est Chahbi ?" au Théâtre 100 Noms.

Après le succès de la comédie phénomène « Amour sur place ou à emporter » (jouée devant plus de 700 000 spectateurs et adaptée au cinéma en 2014) dont elle a co-écrit les dialogues et interprété le personnage principal, Amelle Chahbi revient, seule en scène, avec son nouveau spectacle :

« Où est Chahbi ? ». Les Nantais auront l'occasion de pouvoir l'apprécier le vendredi 12 Mai à 20h30 au Théâtre 100 Noms.

Dans son nouveau spectacle Amelle dresse une galerie de personnages sans concession.

La mise en scène est signée Josiane Balasko.

