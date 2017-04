Nantes Humour : « Thé à la menthe ou t’es citron » fait un gros carton

0

Est-ce le « Molière » de la meilleure pièce comique qui fait que cette pièce est un phénomène partout où elle est jouée ? Toujours est-il que cette création de Patrick Haudecoeur fait un carton actuellement au Théâtre Beaulieu. Près de 10 0000 spectateurs l’ont déjà vu depuis le 3 février dernier Toutes les représentations se jouent à guichets fermés. Chaque week-end, 850 spectateurs se « pressent » le citron et ce sera comme ça, sans doute, jusqu’au 17 juin. Tous les ingrédients sont là : les portes qui claquent, l'amant dans le placard et les quiproquos attendus. Nous sommes à la veille de la première et on sent que la catastrophe n’est pas loin ! Les acteurs sont très mauvais… à côté de la plaque, le trac monte, les textes ne sont pas sus, pire encore l’acteur principal n’a jamais fait de théâtre ! C’est Patrick Haudecoeur qui a donné les droits exclusifs pour la Loire Atlantique à la Cie « Même Pas Cap ». Il signe aussi la mise en scène.

Avec Olivier Collin, Aurélia Demay, François Aubineau, Sophie Forgerit, Florent Longépé, Eric Brulé, Laurence Bernard, Guillaume Moyon.

Pratique

Théâtre Beaulieu 9 Bd Vincent Gâche 44200 Nantes. Accès Tramway ligne 2 arrêt Vincent Gâche Busway arrêt Ile de Nantes Les vendredis, samedis 20h45, dimanches 15h45. (Sauf le 11 juin) jusqu’au 17 juin 2017

Réservations : www.theatrebeaulieu.fr et tous les points de ventes habituels.