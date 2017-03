Nantes Idée de sortie : du cirque à la Beaujoire ce week-end

0

Le cirque Medrano pose son chapiteau à Nantes du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars au parc des expositions, route de Saint Joseph. Location des places dans les points de vente habituels (Auchan, Leclerc, Géant, Cora, Carrefour, Fnac et aux caisses du cirque à partir de 10h). le spectacle dure 2h15 avec un entracte de 15 min.

Dates et horaires des séances :

vendredi 24 mars 2017 à 18:00 et 20:30

samedi 25 mars 2017 à 14:30, 17:00 et 20:00

dimanche 26 mars 2017 à 10:30, 14:30 et 17:00

Pratique

Pour s'y rendre avec la TAN, prendre la ligne 1 du Tramway : Arrêt "Beaujoire" (Terminus) ou Arrêt RANZAY (Terminus) ou Ligne C6 arrêt "Beaujoire".

Tarifs : de 22 à 44 € la place, réduction pour les familles.

Plus d'infos ici.