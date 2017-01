Nantes Idée de sortie : rencontrer l'illustratrice Mathou à la Fnac samedi

Beaucoup sur Facebook suivent ses "Crayon(s) d'Humeur". L’illustratrice angevine Mathou sera en dédicace samedi 14 janvier à 15 h pour son nouveau livre. Paru en février 2016, son premier livre « Les WONDERWOMEN aussi mettent une culotte gainante », recueil d’illustrations tirées du blog Crayon d’Humeur, a été en rupture de stock dès sa sortie. Il s’est vendu aujourd’hui à plus de 10 000 exemplaires.

La Fnac de Nantes est ravie de recevoir demain Mathou pour son 2e livre « Tout plaquer et aller prendre un bain ».

« Je n’ai pas du tout la prétention de faire un livre pratique pour vous apprendre à être heureux.

Je vous propose un livre poétique, pour faire sourire, pour faire rire, pour se dire “ah oui tiens, c’est vrai, j’avais oublié tout ça, comme c’était chouette”. J’aime glaner des petits moments. (...) Le temps file et nos souvenirs avec, ce livre est là pour que je me souvienne de ces moments, pour qu’ils m’aident à voir la vie du côté le plus joli possible. J’espère qu’il vous permettra d’en faire tout pareil. Je vous souhaite mille et un petits moments qui rendront votre vie jolie !