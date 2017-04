Nantes Ifremer et l'Université lancent une web-série [VIDEOS]

0

Le projet Coselmar, qui implique les chercheurs de l'Université de Nantes et de l'Ifremer, lance une web-série : les Éclaireurs. Depuis ce jeudi et jusqu'au 1er juin, Il permettra de suivre chaque semaine un épisode pour comprendre les problématiques du littoral et de l'océan. Pérennité des ressources marines, valorisation des algues, préservation des vasières et risques de submersion sont autant de sujets investis sur un mode interactif et ludique.

Le Teaser :

Episode 1 :