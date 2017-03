Nantes Il avait tenté de semer la police sur 19 km : dix mois ferme

0

Le chauffard avait déjà été condamné à quatre ans de prison dont deux ferme pour avoir tué une septuagénaire qui traversait la route, en février 2014 à Nantes.

Deux ans plus tard, cet Orvaltais de 30 ans a été interpellé après avoir pris tous les risques pour tenter de fuir la police sur 19 km, dans les rues de Saint-Herblain et Nantes. Il avait bu, roulait sans permis et tous feux éteints.

Il a été condamné, ce lundi après-midi, à dix mois de prison ferme. Six mois de sursis ont également été révoqués. Le prévenu, papa dans quelques jours, a regagné sa cellule à l'issue de l'audience.

