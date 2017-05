Nantes Il n'avait pas fait aussi chaud au mois de mai depuis le 29 mai 1947 !

0

Ce n'est plus un secret, depuis quelques jours les températures montent en flèche partout en France, et notamment en Loire-Atlantique. A midi, les salades fraîches ont la cote, et les bouteilles d'eau se vendent comme des petits pains tout au long de la journée.

Annoncée comme la journée la plus chaude de la semaine, ce vendredi 26 mai 2017 a en effet été quasi caniculaire. La température est montée jusqu'à plus de 32,8 degrés à 16h50 dans la cité des ducs. "Ce record datait du 29 mai 1947, annonce-t-on à la station Météo France de Nantes. Mais la température la plus haute de la journée dans le département a été notée dans la commune du Pallet où il a fait jusqu'à 33,3 degrés. Et là, le record datait de mai 2010 où il avait fait 31,4 degrés".

Il a fait chaud aussi à st-Nazaire

Si Nantes a fait tomber son record, c'est également le cas de St-Nazaire. Les Nazairiens ont en effet dû affronter les 31,2 degrés au plus chaud de la journée." Ce record datait quant à lui de 2002, où il avait fait 30,8 degrés", commente-t-on chez Météo France.

D'après ces derniers, il devrait ne faire "plus que" 27 degrés demain sur Nantes". De l'air plus respirable donc.

Plusieurs stations ont battu des records de #chaleur. A #Nantes, il n'avait plus fait aussi chaud en mai depuis 70 ans (1947) ! — Keraunos (@KeraunosObs) 26 mai 2017