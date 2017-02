Nantes Il pollue trop, le Grand éléphant va changer de moteur

moutonIrlandais

En réponse à emorejdu44 - Moteur en or !!

la ville de Nantes participe à hauteur de 100 000€ donc on est déjà loin des 600 000€

De plus c'est du moteur sur mesure avec de la recherche et développement à réalisé et ça a un cout important (avec à cout sûr des adaptations à réaliser sur l'éléphant).

De plus les machines de l'île amènent beaucoup de monde à Nantes et le rapport investissement/retour est largement positifs.

Bref comme d'habitude ça râle sans réfléchir.