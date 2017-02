Nantes Il pollue trop, le Grand éléphant va changer de moteur

1

"C'est un moteur diesel que nous avions installé voilà déjà dix ans. Il pollue trop, il est vraiment trop bruyant ». Le directeur des machines de l’île de Nantes, Pierre Oréfice, a donc décidé de changer le moteur. Son coût : 600 000 € y compris le ravalement de chaque pièce. "On a essayé un moteur à hydrogène mais il y avait trop de diffuclté à stocker l'hydroègène. On a donc opté pour un moteur hybride mi -essence et mi batterie. Il passera de 400 chevaux à 120, comme celui de Long Ma le cheval dragon et du Minotaure" Le pachyderme sera donc immobilisé pendant quatorze semaines du 6 novembre 20017 au 10 février 2018.