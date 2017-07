Nantes Il retrouve sa voiture volée grâce au réseau de taxis

0

Dans la nuit de vendredi à samedi, un taxi reçoit un appel d'un proche. Ce dernier s'étonne d'avoir croisé un peu plus tôt sur la route la belle berline allemande de son copain. Petit hic, cependant, un inconnu se trouvait au volant. Le taxi va vérifier chez lui, à Saint-Herblain. Effectivement, sa voiture a été dérobée.

La solidarité entre taxis se met alors en marche. Un message avec le signalement du véhicule volé est diffusé sur les ondes pour tenter de le repérer. Et ça marche. Quelques minutes plus tard, un taxi retrouve la voiture correspondante. La police est avisée et le suspect rapidement interpellé, vers 1 h 20, à Bouguenais.

L'homme au volant, âgé de 28 ans, a été placé en garde à vue.