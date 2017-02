Nantes Il se masturbait dans le train en regardant une vidéo pornographique

0

Samedi soir, un homme de 26 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour exhibition sexuelle. Dans le train qui reliait Nantes à Paris, aux alentours de 20h45, il regardait une vidéo pornographique tout en se masturbant. C’est la femme assise juste devant lui qui a signalé l’incident. Il a été appréhendé par la sûreté ferroviaire et remis aux forces de police de Nantes, à la descente du train. Inconnu des services, le jeune homme a immédiatement reconnu les faits et a écopé d’un rappel à la loi.