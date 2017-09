Nantes Il tente de revendre des ordinateurs volés à la faculté

0

Mercredi midi, un homme cherche à mettre en dépôt-vente dans une enseigne de la rue du Chapeau-Rouge, à Nantes, trois ordinateurs supportant des autocollants de la faculté de Nantes. Le magasin prend contact avec l'université, qui confirme que ce matériel a été dérobé dans ses locaux. Il restitue néanmoins ces ordinateurs au déposant. L'université, elle, avise la police. Elle a déposé trois plaintes cet été pour plusieurs vols d'ordinateurs.

Le suspect est interpellé peu de temps après, alors qu'il revient dans le même magasin. Cette fois-ci, il cherche à vendre un projecteur à leds tout neuf. Et pour cause. Cet objet vient d'être volé dans le magasin de bricolage Weldom de Talensac. Le suspect, âgé de 39 ans, a été placé en garde à vue. Il a nié les vols et les ordinateurs n'ont pas été retrouvés.