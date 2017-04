Nantes Ile de Nantes, l'urbanisme des usages et de l'expérimentation

0

La Samoa va déployer le programme « Île de Nantes-Expérimentations » pour les 4 ans à venir.

Sur le quartier de la création il s’agit d’accompagner les nouveaux usages de travail dans des bâtiments connectés très largement ouverts aux initiatives des startups, des collectifs. Deux sites sont pris en considération, le Karting et Solilab et dans le futur l’installation dans les halles 1 & 2 des équipes de la Créative Factory.

Le projet aussi à connecter des rues et créer des "espaces partagés", le site d’expérimentation retenu vise les berges nord actuellement en chantier, livrables de septembre 2017 à avril 2018. Le site sera appareillé et connecté, offrant un certain nombre de services et d’informations.

La réalisation du parc urbain à l'ouest de l'île de Nantes se préparera en amont avec les Nantais pour en imaginer les futurs. Ce programme devrait débuter fin 2017 ou premier semestre 2018.

Le quartier du Faubourg République Les Ponts, un peu délaissé jusque-là, hormis les berges nord et l’arrivée de la ligne C5, va être accompagné dans son évolution. Il s’agit de révéler les « pépites » du quartier, aménager et relier les espaces publics pour dynamiser la vie de quartier. Le but est d’impliquer les usagers et les habitants à la conception de leur cadre de vie en amont de l’opération. Cette démarche baptisée « Ilotopia » est animée par l’agence What time Is.I.T. dirigée par l’anthropologue Stéphane Juguet.

