Nantes Ils dénoncent les massacres de dauphins au Japon

0

L'association C'est Assez ! Grand Ouest organise un rassemblement aujourd'hui place Royale pour protester contre le massacre de dauphins dans la baie de Taiji au Japon.

La mise en scène laisse deviner l'ampleur du massacre : des dauphins ensanglantés et pris dans des filets ont été déposés sur la place Royale par l'association C'est assez. "Ces massacres de dauphins ont lieu tous les ans du 1er septembre au 1er mars, au Japon explique Luce Boissel porte-parole de l'association. Ils sont justifiés par une tradition ancestrale et par une concurrence avec les pêcheurs locaux, mais ce n'est pas convaincant. Ce massacre rapporte beaucoup d'argent quand des grands dauphins sont capturés et revendus à des delphinariums du monde entier. Les autres espèces de dauphins sont tués et revendus pour leur chair, alors qu'ils sont impropres à la consommation. Le jour où il n'y aura plus de delphinariums, ces massacres n'auront plus lieu d'être."

Selon l'association, 569 dauphins auraient été tués cette saison et 217 capturés.

Retrouvez plus d'informations dans Presse Océan dimanche 26 février