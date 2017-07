Nantes Ils font le tour d'Europe en camion : "on apprécie la liberté"

0

Deux Nantais font un road-trip d'un an. Un voyage débuté fin janvier et qui dépasse leurs espérances.

Cet hiver, ils ont aménagé « Alfred », un camion de chantier, pour y vivre pendant de longs mois. Depuis six mois, avec leur chat, ils savourent des moments de quiétude et des paysages extraordinaires. Étapes en France, au Portugal et en Espagne.

« Nous souhaitions faire une grande boucle en Europe de l'ouest, du sud et de l'est, et au Maroc. Finalement, nous changeons un peu de parcours, sans passer par le Maroc. La chaleur était déjà difficile dans le sud de l'Espagne dès juin », notent Stéphanie Varoquier et Pierre-Benoît Aurié, Nantais d'adoption et Parisiens d'origine.

Ils comptent aller ensuite en Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie et Italie. Le retour est prévu fin 2017. Ils apprécient « le sentiment de liberté ! ».

La proximité avec la nature et les belles rencontres avec les habitants les rendent heureux. « On se sent plus détachés du confort matériel et ses obligations. Nos rêves passent avant tout ! ».

Côté confort, ils ont su réaliser des aménagements adéquats.

Aucun regret pour ce voyage pour lequel ils ont quitté appartement et travail. Seul bémol : les déchets retrouvés un peu partout.

le blog https ://blogtecap.wordpress.com ou sur Facebook et Instagram : BLOG TECAP

L'article complet à lire dans Presse Océan ce samedi 22 juillet