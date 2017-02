Nantes Ils lui volent ses baskets et lui brûlent le visage à la cigarette

0

Mercredi matin, une jeune femme de 18 ans, sans domicile fixe, est prise en charge par les pompiers dans le centre-ville de Nantes. Elle explique aux secours que plusieurs de ses compagnons d’errance lui ont coupé les cheveux, volé ses baskets et son téléphone portable, et l'ont brûlée à la joue à l’aide d’une cigarette. Elle porte effectivement des traces de brûlures sur les joues et près de l'oreille gauche.

Trois des suspects sont rapidement interpellés à la gare de Nantes. Ils sont placés en garde à vue pour violences en réunion. Parmi eux, deux jeunes filles de 16 et 18 ans et un jeune homme de 20 ans. Une paire de ciseaux a été retrouvée sur l'un d'eux.

Ce matin, les deux majeurs étaient toujours en garde à vue au commissariat. L'enquête se poursuit.