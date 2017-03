Nantes Ils rivalisent d'idées pour développer les pratiques du vélo

0

Des conteneurs maritimes transformés en garage à vélos. L'entreprise, créée à Rezé par Jane Nielsen, prend de la vitesse.

En avril, les cyclotouristes de La Loire à vélo qui feront escale à Trentemoult trouveront un abri sécurisé pour leur vélo. Ce concept inédit appelé Original Bike Hut est né de l'imagination de Jane Nielsen. En 2015, la jeune danoise, créée son entreprise avec l'idée d'offrir un vrai service aux utilisateurs. Dans cette perspective, la chef d'entreprise et ergothérapeute met en place des ateliers participatifs avec des cyclistes « pour répondre au mieux à leurs besoins ».

L'Original Bike Hut de Trentemoult proposera donc des services indispensables aux cyclotouristes : douche, toilettes, matériel de gonflage des pneus et de réparation ainsi que des bornes de recharge électrique (pour vélos et portables) et des casiers. La sécurité passera par le code d'accès à l'abri donné à chaque utilisateur après réservation et paiement en ligne. L'emplacement de l'Original bike Hut des bords de Loire n'est pas encore connu. « Il se situera sur l'itinéraire de la Loire à vélo, vers la Maison des Isles ou du côté de la place des Filets. On espère qu'il sera installé avant le congrès de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) des 28, 29 et 30 avril à Nantes».

Quant au Titibike, vélo en libre-service comme le Bicloo, il est moins cher, plus flexible ...et électrique.

