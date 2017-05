Nantes Ils stoppent une automobiliste et tentent de dérober sa voiture

0

Une automobiliste de 46 ans a été victime d'une tentative de car-jacking, mercredi, vers 14 h 15, à Nantes. Alors qu'elle circulait chemin du Bas, près de la prairie de Mauves, la conductrice domiciliée à Carquefou a été stoppée par quatre hommes se trouvant au beau milieu de la rue.

Alors que deux des individus filaient à travers les buissons, les deux autres s'approchaient du véhicule. L'un d'eux profitait d'une fenêtre ouverte pour déverrouiller la voiture, s'installer à côté de la victime et tenter de lui dérober ses clés. La conductrice se débattait et klaxonnait.

Pour la faire taire, le second agresseur prenait place à l'arrière et tirait sur la ceinture de sécurité de la victime. Devant sa résistance, les deux hommes prenaient finalement la fuite après avoir giflé la quadragénaire et arraché le téléphone portable en charge dans l'habitacle.

Une plainte a été déposée. L'enquête est en cours. Le véhicule a notamment été passé au peigne fin par l'identité judiciaire.