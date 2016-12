Nantes Ils volent un téléphone pour tromper l'ennui

0

Mercredi, 16 h 30, dans le tramway nantais à la station « Boissière ». Un passager assiste au vol du téléphone portable de son ami. Le voleur a arraché l'appareil des mains de la victime avant de sortir de la rame. Le témoin le prend en chasse, l'intercepte et compose le 17. Mais entre-temps, le suspect a remis le téléphone à un complice qui a pris la fuite. La police place le voleur, 16 ans et sous bracelet électronique, en garde à vue où il refuse de s'exprimer. Son complice a été interpellé cet après-midi, à 14 h. Il a reconnu les faits : « On s'ennuyait on ne savait pas quoi faire ». La garde à vue de l'adolescent de 16 ans se poursuit.