Nantes Incendie quartier Malakoff : une tour de 18 étages évacuée

Grosse frayeur ce mercredi soir quartier Malakoff à Nantes.

Vers 22 h 20, un feu s'est déclaré dans les parties communes du 13e étage de l'immeuble situé au 2 rue de Madrid. Dès l'alerte donnée, les sapeurs-pompiers du Sdis 44 ont déployé de très importants moyens matériels et humains (Ndlr : 52 soldats du feu mobilisés) pour mettre les habitants de cette tour de 18 étages en sécurité et maîtriser le sinistre.

À leur arrivée, certains résidants quittaient d'eux-mêmes les lieux mais les secours ont tout de même dû procéder à l'évacuation des habitants des appartements les plus hauts. "C'est assez angoissant, témoigne une habitante du 14e étage. Entendre tambouriner à sa porte, ouvrir et découvrir les pompiers, heureusement cela n'arrive pas tous les soirs." "Une première en 17 ans", renchérit une voisine qui figure parmi les "anciens" de l'adresse et qui a été prévenue par une amie. "Elle habite en face, dans le nouveau Malakoff et m'a téléphoné en voyant tous les pompiers arriver".

Ils étaient ainsi peut-être 150 environ, à patienter dans la rue, derrière le cordon de sécurité établi par les pompiers et les policiers. Certains se trouvaient en pyjama. D'autres avec leurs enfants dans les bras ou leurs chiens en laisse. Sans panique.

"C'est ma tante qui m'a réveillée car elle sentait une odeur de brûlé, raconte une jeune femme, également habitante du 14e. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu plein de fumée dans le couloir. On est très vite descendu par les escaliers car les ascenseurs ne marchaient pas. Et on a croisé les pompiers qui montaient pour prévenir tout le monde."

Le feu a finalement été rapidement éteint. Il n'a fait aucun blessé selon le capitaine Didier Brindejonc, commandant les opérations de secours. Les fumées ont tout de même endommagé fortement trois appartements. Leurs occupants, 13 personnes dont trois enfants en bas âges, devront être relogés. Un représentant de la mairie se trouvait sur place pour leur trouver une solution.

Selon plusieurs habitants, le feu serait parti d'une poussette entreposée sur le palier du 13e étage. Une enquête de police est ouverte. Vers 0 h 15, alors que les derniers résidants étaient autorisés à regagner leurs appartements, les spécialistes de l'identité judiciaire s'apprêtaient à débuter leurs investigations.

R.C.