Nantes Incendie rue Saint-Jacques : les locataires en garde à vue

Le couple qui habite le studio détruit par le feu, lundi en début d'après-midi, au 76 rue Saint-Jacques à Nantes, est en garde à vue. Cette femme et cet homme, âgés de 58 et 52 ans, sont soupçonnés d'avoir volontairement incendié l'appartement qu'ils occupaient au troisième et dernier étage de l'immeuble. Sous curatelle renforcée, les locataires étaient sous le coup d'une expulsion, selon une source policière et des voisins. « Le feu aurait été mis par vengeance ».

Sur place ce mardi matin, rue Saint-Jacques, des commerçants expliquent avoir entendu la femme, lundi matin, claironné qu'elle allait « mettre le feu partout ».

Les voisins et propriétaires venus constatés les dégâts soulignent aussi des problèmes récurrents de cohabitation avec les suspects. « Nous avions fait une main courante et une pétition pour tenter de mettre fin aux nuisances. Mais rien n'avait changé », expliquent deux propriétaires.

Le sinistre a détruit un appartement et en a endommagé huit autres, touchés par les fumées et les eaux d'extinction. Vingt personnes ont dû être relogées dans la nuit de lundi à mardi.

