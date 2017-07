Nantes Incendies à l'hôpital Saint-Jacques : un patient soupçonné

0

Un patient est soupçonné d'être à l'origine des deux incendies qui se sont déclenchés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital Saint-Jacques, au sud de Nantes.

En hospitalisation libre en psychiatrie, l'homme a mis le feu à son matelas provoquant la destruction de sa chambre et l'évacuation de 18 patients. Après ce premier acte, l'incendiaire avait été transféré en chambre d'isolement, dans une autre unité. "Malgré la fouille complète réalisée dans le cadre de ce type de protocole (patient dénudé et sédaté), il est parvenu à dissimuler un briquet et a tenté une nouvelle fois de mettre le feu", indique le CHU dans un communiqué. Là encore, le bâtiment a dû être évacué.

Lire aussi : Incendies à l'hôpital Saint-Jacques : 35 personnes évacuées dans la nuit

"La situation a pu être maîtrisée très rapidement grâce à la mobilisation exemplaire des équipes des unités concernées, de l’équipe sécurité/sûreté du site et des pompiers. Aucune victime n'est à déplorer. Les 31 patients de ces unités ont été placés, au cours de la nuit, au sein des différentes unités de St Jacques et deux ont été transférés sur les hôpitaux spécialisés de Daumezon et Blain. Un agent du service de sécurité/sûreté et deux infirmiers ont été pris en charge aux urgences à la suite de l'inhalation de fumée et sont ressortis en fin de nuit", précise encore le CHU.

Une cellule médico-psychologique a été mise en place pour accompagner les patients et les professionnels. Une cellule de crise a également été organisée afin d’anticiper les suites de cette situation (suivi des patients, nettoyage des unités…).

Les policiers de la cellule de lutte contre les incendies (Cliva) sont chargés de l'enquête.

Plus d'informations à lire samedi 8 juillet 2017 dans Presse Océan ou nos éditions en ligne





Lire aussi :

Nantes Incendies à l'hôpital Saint-Jacques : 35 personnes évacuées dans la nuit