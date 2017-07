Nantes Incident sur le toboggan au château

0

Ce mercredi après-midi, les pompiers sont intervenus au toboggan géant installé au château des ducs de Bretagne de Nantes dans le cadre du Voyage à Nantes.

"Il y a effectivement eu un incident sur le toboggan, dû à une mauvaise réception d’un père et de sa fille, confirme le Voyage à Nantes. Depuis l’ouverture, le 13 juillet dernier, nous comptabilisons près de 6 000 glissades et avons enregistré 3 ou 4 cas d’égratignures". Mais le VAN explique être "très attentifs et vigilants sur les usages qui sont faits de cette œuvre" et rappelle : "Il glisse vite et qu’il faut impérativement respecter les consignes de sécurité".

L'oeuvre "Paysage glissé" a été momentanément fermée ce mercredi "à cause de la météo", précise le Voyage à Nantes. Elle rouvrira ce jeudi à 10 h.