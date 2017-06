Nantes Indochine au Zénith de Nantes le 2 avril 2018 pour son "13 Tour"

0

Le groupe Indochine se produira au Zénith de Nantes le 2 avril 2018. L'ouverture de la billetterie est prévue mercredi 21 juin.

Ce concert s'inscrit dans la prochaine tournée de Zéniths d'Indochine, « Le 13 Tour ». Les fans attendent déjà la sortie du 13ème album d’Indochine, annoncée le 8 septembre 2017, plus de 4 ans après leur dernier opus « Black City Parade ». Vendredi a été dévoilé le 1er single de cet album, « La vie est belle », après un lancement jeudi dans l’émission « Quotidien » sur TMC. Le clip, réalisé par Asia Argento, sortira cet été.

La tournée grandiose du « Black City Tour » était déjà passé par Nantes, avant que le groupe n'écume les festivals. Depuis fin 2016, le leader et compositeur du groupe, Nicola Sirkis, s’était isolé quelques temps pour écrire les textes. Il avait aussi rencontré à Los Angeles Mick Guzauski (Daft Punk, Pharrell Williams, Jamiroquai, Talking Heads) qui a accepté de mixer ce 13e album.

L'album, annoncé par la production comme "le plus mystérieux et le plus envoûtant" a été enregistré en mars avec un ingénieur du son à Bruxelles. Quelques invités prestigieux participent à ce nouvel opus en tant que co-auteur, interprète ou co-compositeur. Le mixage se fera à Los Angeles dans le studio personnel de Mick Guzauski.

Alors que l'ouverture de la billetterie est prévue pour le mercredi 21 juin à 10h, le détail des premières dates est à découvrir sur leur site officiel : http://www.indo.fr