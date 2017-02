Nantes Infertilité : le nouveau centre de don d'ovocytes attend les donneuses

0

Le CHU de Nantes a obtenu fin 2016 l’autorisation de débuter l’activité de don d’ovocytes, et va désormais pouvoir répondre aux attentes de nombreux couples dans la région. Il rejoint ainsi les centres de Rennes, Tours et Bordeaux pour la région grand Ouest.

"Toutes les femmes âgées de 18 à 37 ans, avec ou sans enfant, et en bonne santé peuvent donner leurs ovocytes. Ce don est entièrement anonyme et gratuit" fait savoir le CHU de Nantes ce jeudi dans un communiqué de presse. "Les donneuses sans enfant peuvent, si elles le souhaitent, conserver une partie des ovocytes pour elles-mêmes en vue de préserver leur fertilité future à l’occasion de ce don".

Le CHU de Nantes a obtenu fin 2016 l’autorisation de débuter l’activité de don d’ovocytes. À l’occasion du démarrage de cette activité, l’équipe du centre AMP du CHU de Nantes se mobilise afin de communiquer et informer les professionnels et le grand public de la région sur les éléments réglementaires, médicaux, voire éthiques, du don d’ovocytes. L’objectif "est de rassurer et encourager les femmes en âge de procréer à réfléchir à cet acte altruiste qui aide des couples infertiles à devenir parents".

Chaque année, environ 25 000 enfants naissent en France après une technique d’assistance médicale à la procréation (3% des naissances). Certains couples présentant une infertilité d’origine féminine ou un risque de transmission d’une maladie génétique grave à l’enfant à venir ne peuvent devenir parents qu’en bénéficiant d’un don de gamètes grâce à la générosité de donneurs de spermatozoïdes ou de donneuses d’ovocytes.

Chiffres insuffisants

En 2014, 501 femmes ont donné leurs ovocytes, permettant la naissance de 239 enfants (données ABM). Malheureusement, ces chiffres sont très insuffisants pour répondre à la demande des nombreux couples infertiles en attente d’un don d’ovocyte, qui sont confrontés à des délais d’attente très importants.

Une des raisons principales de cette pénurie de donneuses est la méconnaissance du grand public sur le don d’ovocytes. Il est donc indispensable de communiquer et informer sur le don d’ovocytes afin de créer un élan de solidarité national.

L’équipe du centre d’assistance médicale à la procréation du CHU de Nantes est disponible pour tout renseignement et prise de rendez-vous au : 02.40.08.32.34 - 02.40.08.32.33 - 02.40.08.32.40.

En savoir + sur le don d'ovocytes au CHU de Nantes.