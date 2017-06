Nantes Inquiétudes au collège de la Noë Lambert

0

Des professeurs et la FCPE demandent une classe supplémentaire et de meilleures conditions pour les élèves.

Trente élèves par classe en 4e. C'est ce qui préoccupe l'équipe éducative et les représentants des parents d'élèves dans ce collège nantais du boulevard des Poilus. « On s'inquiète de l'avenir du collège si les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Notre collège recrute sur des secteurs très divers (Bottière, Pin sec, Gay-Lussac, etc). Maintenir une telle mixité de population est une grande richesse mais nécessite des conditions d'accueil correctes », explique Céline Declercq, présidente de la FCPE au collège.

Les parents de la FCPE et les professeurs ont demandé au directeur académique une hausse de la dotation du collège et l'ouverture d'une division supplémentaire en 4e pour assurer la qualité de l'enseignement.

La réponse négative est arrivée la semaine dernière. L'équipe ressent « un sentiment d'injustice pour les élèves » selon JUlie Gastineau, porte-parole des professeurs. « Des collèges de centre-ville ont aussi des classes à trente élèves, mais ce n'est pas la même chose ».

L'article complet dans Presse Océan de mercredi 28 juin