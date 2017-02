Nantes Insolite. 75 francs le concert de Renaud, c'était en 1984 à la Beaujoire

0

Le chanteur Renaud joue ce vendredi 10 février (et samedi 11) au Zénith de Nantes et c'est, hélas pour les retardataires, complet. En 1984, il jouait déjà à Nantes au parc des Expositions de la Beaujoire. Catherine Doceul a gardé son ticket que voici en illustration. Le prix : 75 francs, soit un peu plus de 11 euros aujourd'hui. Un chouette souvenir de l'amoureux de Paname, auteur de Manu, Pierrot et autres Laisse Béton !

