Nantes Insolite : bataille de polochons pour les petits et surtout les grands

Lionel est prêt à donner le top départ, sifflet dans la bouche. Chacun est venu avec son oreiller prêt à en découdre avec des inconnus, dans la bonne humeur. C'est parti pour 5 minutes de bataille géante de polochons en ce samedi après-midi sous les nefs. Adèle 8 ans, et Clémence, 6 ans, des Sorinières, sont bien équipées. "Nous faisons régulièrement des batailles de polochons le dimanche matin" sourit leur maman. Les petites filles se faufilent dans la foule et font voler leur oreiller. Les éclats de rire sont nombreux. Certains coussins ne tiennent pas la bataille et se vident de leur mousse. Coup de sifflet. C'est la pause. Tout le monde s'arrête et reprend sa respiration. "C'était bien ! On se sent bien après", confient les deux petites filles. Ce que préfère Clémence ? "Taper !", confie-t-elle dans sa jolie robe de princesse.

Lionel est le cofondateur de Nantes Meetup. Il a eu l'idée de cette bataille il y a deux semaines.

"Le but est de Nantes meetup est de fédérer, rassembler. Et ici, de retrouver notre âme d'enfant". Nantes Meetup compte 2 700 adhérents. "Nous organisons différents rendez-vous pour accueillir les nouveaux arrivants sur Nantes".

