Nantes Insolite : demain Claire distribue ses calins gratuits à Graslin (VIDÉO)

En 2015, Claire avait expérimenté ses calins publics et son initiative avait reçu de nombreux partages et encouragements sur les réseaux sociaux. Ce qui l'incite à réitérer l'expérience demain samedi à 14h37 place Graslin.

Claire est une amoureuse de la vie et de la nature humaine. "Je fais des câlins, dans la rue et dans Nantes, dès que l'élan est là. La première fois que je me suis autorisée à faire cela, c'était place Graslin déjà... en octobre 2015. Un film de 7 minutes a été tourné". Tout est parti de là...

Elle lui a consacré une page sur Facebook "le jour où j'ai ouvert mon coeur à l'inconnu" qui a reçu de nombreux partages et des encouragements.

Claire la généreuse

Ces retours l'ont incitée à renouveler son expérience collective de "calinothérapie". Si bien que "samedi prochain, j'offrirai des câlins place Graslin à partir de 14h37, car les câlins, ça fait du bien, à celui qui en offre et celui qui en reçoit. Et c'est à portée de main !"

Elle a intitulé son événement "Ouvrir 2017 avec nos bras & nos coeurs" sur Facebook et déjà 48 personnes se disent intéressées pour aller la rejoindre demain place Graslin.

14h37 place Graslin

Samedi à 14h30, elle sera avec un ami place Graslin (et tous ceux qui le souhaitent) pour une pause tendresse publique menée en tout bien tout honneur. "A la joie de vous rencontrer, de vous sentir, dans ce monde précieusement vivant ! Pour se souhaiter le meilleur, ici et maintenant, en cet instant, tout simplement."