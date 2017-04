Nantes Insolite. Deux profs utilisent une BD à l’école Audencia

0

Comment rendre les cours ludiques, pédagogiques et un peu plus sexys ? Carine Girard, professeur de finance et de gouvernance à l’école de commerce Audencia et e son collègue, Christian Moinard, prof de contrôle de gestion, ont trouvé la réponse. « Je rêvais de faire mon cours avec une bande dessinée ». L'idée se concrétiserlors d’une discussion avec Anne Mener, la responsable de la médiathèque. « On parlait souvent de BD et elle connaissait le Nantais Jean-Claude Chiariello (alias Kiarkk) avec qui nous sommes entrés en contact ». Les deux professeurs écrivent le scénario en une semaine. « On a imaginé deux jeunes, deux geeks qui ont envie de créer leur propre entreprise autour des drones et une seconde partie qui parle des financiers», indique Christian Moinard. « Il y avait beaucoup de dialogues », complète le dessinateur. Le projet est validé par l’établissement et financé par la direction de l’innovation de cette école qui regroupe 2 000 élèves. « C’était un challenge pour moi, j’ai retroussé mes manches et cherché à rendre la BD la plus attrayante possible ». Au total, neuf pages émergeront de ses travaux le mois dernier. Elles ont été photocopiées et distribuées aux élèves qui approuvent plutôt deux fois qu’une ce nouveau support. « Ils sont très demandeurs, ça les implique encore plus », ajoute Christian Moinard, « ça les déconnecte de l’exercice énoncé. On voulait casser ce modèle ». Une première dans l’ouest qui ne demande qu’à faire des petits.