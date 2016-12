Nantes Insolite. L'énigme des deux têtes de chiens toujours non résolue

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous dira l’histoire et la raison d'être de ces deux têtes de chiens que l’on peut découvrir rue Bertrand Geslin ? Le mystère demeure toujours après bien des appels. Peut-être que le propriétaire des lieux était tout simplement un amoureux des cheins. La rue Bertrand Geslin relie la place de l’Edit de Nantes au cours Guisth’au. Avis aux érudits nantais.

