Sur le site de Gallica, on découvre cette carte de la France gastronmique du début du 20e sicèle réalisée par A. Bourguignon, dont cette image ciblée sur Nantes et Angers est extraite. On retiendra les carottes de Chantenay, les canetons nantais, les asperges de Saint-Julien, les rigolettes, les berlingots...

Toute la France ici : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52504043q/f1.item.zoom