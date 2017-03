Nantes Insolite. Le Rat Goutteux n’a pas livré tous ses secrets

0

En quête d'histoires. A l’angle de la rue de la Barillerie et du cours des 50 otages, une vieille enseigne en fer forgée « Le Rat Goutteux », n’a pas livré tous ses secrets. On sait que Jules Verne s’en est inspiré pour l’une de ses nouvelles, « Les Aventures de la famille Raton ». Un descendant de cette entreprise de textile, Joseph Letenneur aimerait en savoir plus. voici donc quelques questions qui, pour l’heure, n’ont pas trouvé de réponse. « Qui était surnommé Rat Goutteux ? L’inscription en haut du batiment « Maaison fondée en 1798 » est apparue bien après, sans doute au début des années 1900. Que faisait cette maison ? Les enseignes metalliques ont été installées bien après la construction .En 1926, il n’y avait rien. Elles sont visibles en revanche après la modification de façades en 1928, d’après les plans de l’architecte Enguehard. Au nombre de deux au départ, une 3e aurait été installée récemment dans les années 2000. Quelle entreprise a réalisé ce travail et qui en avait fait la demande ? »

L’appel aux lecteurs est lancé.

Régulièrement, la chronique "En quête d'histoires" qui invite à la recherche de lieux, de témoignages, paraît dans nos colonnes et sur le site du journal. Eric Brosselin, un féru d'informatique, l'une des petites mains de Wikipédia et surtout d'OpenStreetMap, à réalisé une carte interactive où l'on retrouve une grande partie de ces chroniques qu'il a géolocalisées. Merci à lui.

La carte interactive est visible ici : http://u.osmfr.org/m/114467

