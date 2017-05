Nantes Insolite : nouveau Beluga chez Airbus et record inutile (VIDÉO)

0

Les avions d'Airbus, assemblés à Nantes et Saint-Nazaire, font l'actu. Ainsi découvre-t-on le futur visage "souriant" du dernier Beluga et la vidéo réalisée récemment du tractage d'un A380 par une voiture...

Nantais et Nazairiens sont habitués à voir passer son profil atypique dans le ciel. Airbus a dévoilé la nouvelle livrée de son BelugaXL. L’avion de transport de marchandises surdimensionnées de nouvelle génération prévu pour entrer en service en 2019 arbore un immense sourire. Airbus a demandé à ses employés comment il devait se présenter au monde. Six modèles leur ont été proposés avec une touche d’humour en plus.

En remportant plus de 40% des suffrages, l’entrée « Smiling BelugaXL », avec des yeux inspirés du béluga et un joyeux sourire, a facilement gagné la compétition. Avec sa bosse à l’avant du fuselage et son énorme zone de cargaison (l’une des plus volumineuse de tout avion existant, civil ou militaire), le BelugaXL d’Airbus est déjà facilement reconnaissable. Un « visage heureux » a été ajouté au fuselage qui avait donné naissance au nom emblématique de l’avion.

"C’est une livrée on ne peut plus originale! Bien vu de la part d’Airbus. C’est fun, ça change" commente un internaute sur le site Air-journal dédié à l'aviation civile.

Insolite : un autre tracteur pour l'A380 d'Airbus

Une Porsche Cayenne a tracté un Airbus A380 de la compagnie aérienne Air France sur 42 mètres, signant un nouveau record du monde des efforts inutiles mais spectaculaires avec le titre « plus lourd avion tiré par une voiture de série ».

L’effort désormais consigné par le Livre Guinness des Records s’est déroulé le 27 avril 2017 à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, devant les huissiers dûment convoqués. Conduite par le technicien de Porsche Richard Payne, la Cayenne S Diesel de 385 chevaux (et un couple de 850 Nm) a tracté sur 42 mètre l’A380 de 285 tonnes. Pour faire bonne mesure, l’exercice a été répété avec cette fois une Cayenne Turbo S en tête d’attelage.

Le nouveau record bat de 115 tonnes le précédent, établi à Sharjah en 2013 quand une Nissan Patrol avait tracté un Illiyushin Il-76 de 170 tonnes sur 50 mètres.

Ce record inutile ne fait pas rire tout le monde. MIKEUL commente avec ironie : "Beau symbole : une direction et quelques salariés qui tracte une énorme entreprise à une vitesse bien trop lente par rapport à ses concurrents. Je pense que le service de communication ne doit pas avoir beaucoup de travail pour se disperser ainsi".