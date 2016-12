Nantes Insolite. Quand George Sand séjournait à Donges avec Ange Guépin

0

L’homme politique nantais Ange Guépin (1805-1873) aimait à séjourner à Donges, écrit Jean Auzuret, lecteur de notre titre. « Après avoir rencontré l’écrivain George Sand (1804-1876), Ange Guépin lui a recommandé le bon air de Donges, ses prés verdoyants et la fontaine dite de la Blénerie. Cette fontaine était alimentée par une source à travers champs que j’ai bien connu. J’y ai rempli de nombreux seaux étant adolescent pour alimenter les gens du bourg. Cette source devait apporter au tuberculeux un remède à tous leurs maux. George Sand en profita et elle termina à l’occasion l’un de ses romans ». Il s’agit de Cadio. « George Sand descendait dans le bourg. Au début, elle faisait peur ! Qui était cette femme habillée en homme et qui fumait la pipe ? Elle faisait le tour du bourg dans un cabriolet léger ( voiture attelée) à deux places, tiré par deux chevaux de couleur différente. Près d’elle se tenait un jeune homme, probablement Ange Guépin. Ces anecdotes m’ont été racontées par mon arrière grand-père Joseph Chedemoy ».

George Sand est le pseudonyme d'Amantine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant, romancière, auteur dramatique, critique littéraire française, journaliste, née à Paris le 1er juillet 1804 et morte au château de Nohant-Vic le 8 juin 1876. Elle compte parmi les écrivains prolifiques avec plus de soixante-dix romans à son actif, cinquante volumes d'œuvres diverses dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques.