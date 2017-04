Nantes Insolite. Qui se souvient des compagnons de la Marjolaine ?

0

En quête d’histoire. Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous racontera l’histoire des "Compagnons de la Marjolaine" ? Cette photographie a été réalisée par E. Furst et le nom de ces quatre personnes est anotée au dos : Emile Etienne, Linguan, Henri Rouquier Lagane et Le Roy.

Régulièrement, la chronique "En quête d'histoires" qui invite à la recherche de lieux, de témoignages, paraît dans nos colonnes et sur le site du journal. Eric Brosselin, un féru d'informatique, l'une des petites mains de Wikipédia et surtout d'OpenStreetMap, à réalisé une carte interactive où l'on retrouve une grande partie de ces chroniques qu'il a géolocalisées. Merci à lui.

La carte interactive est visible ici : http://u.osmfr.org/m/114467

(Merci à uMap et aux contributeurs OpenStreetMap)