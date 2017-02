Nantes Insolite. Sur la piste de vieux billets de concerts nantais

0

Ce sont des reliques, vieux morceaux papiers d’un autre siècle, billets ou affiches de concerts, trophées d’une adolescence évanouie, d’un moment de grâce avec un artiste que l’on adorait. On les garde parfois comme on garde une vieille photo et quand on tombe dessus au hasard d’un rangement ou d’un déménagement, c’est toute une époque qui ressurgit, nostalgie et mélancolie à la clé. Ils sont nombreux (on en fait partie) à avoir conservé ces tickets de concerts. A Nantes, ce 4 juillet 1989, The Cure jouait dans la salle du parc expo de la Beaujoire.

