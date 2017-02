Nantes Insolite. Sur la piste des vieux billets de concerts nantais

0

Ce sont des reliques, vieux morceaux papiers d’un autre siècle, billets ou affiches de concerts, trophées d’une adolescence évanouie, d’un moment de grâce avec un artiste que l’on adorait. On les garde parfois comme on garde une vieille photo et quand on tombe dessus au hasard d’un rangement ou d’un déménagement, c’est toute une époque qui ressurgit, nostalgie et mélancolie à la clé. Ils sont nombreux (on en fait partie) à avoir conservé ces tickets de concerts. A Nantes, ce samedi 30 juin 1984, Bruno Chiron y était, comme tant d’autres. Bob Dylan, Joan Baez et Santana, l’affiche était trop belle. En première partie, Hélène et Jean-François de Nantes, couple toujours en activité, comme les trois monstres sacrés. La musique, ça conserve aussi !

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com