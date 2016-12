Nantes Insolite : un Aéroplume en balade dans le ciel de Nantes

0

« À tire-d’ailes et dans une atmosphère tour à tour étrange, amusante et stupéfiante, venez assister au lancement de la Femme Volante ! Lady Mach Air, l’aéronaute, tentera de rompre ses liens terrestres au moyen du fameux aéronef de Jean-Petrus Davidoscoff de Mayrena : l’Aéroplume. Son désir et ses rêves seront-ils assez puissants ? Vous le saurez aujourd’hui, l’exploit est prévu à 15 heures ! La Commission scientifique de l’Aéroclub de Nantes sera présente, bien sûr, pour attester des faits. »

Tous les jours aux Nefs

Ballon dirigeable individuel à ailes battantes créé par Jean-Pierre David, l'aéroplume est la première machine qui permet à l'homme de s'envoler en battant des ailes. Des Nantais ont pu le croiser hier sur l’Île de Nantes. L’installation poétique et voyageuse est à découvrir depuis ce mardi, dans le cadre du Noël aux Nefs et jusqu’au 31 décembre, à 15 h (petites surprises improvisées de 14 h à 19 h).