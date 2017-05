Nantes Interpellations mouvementées mercredi soir quartier du Breil

0

Tout est parti d'un refus d'obtempérer.

Les policiers, en patrouille, avaient reconnu le passager d'une Audi A3. Le jeune homme, 23 ans, s'était vu notifier une interdiction de paraître dans le quartier, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire.

Il était 20h15, mercredi, quand ils ont voulu les contrôler, lui et le jeune homme qui se trouvait au volant.

Mais ce dernier a refusé d'obtempérer. Au volant de son Audi, il a filé dans le quartier du Breil et percuté une voiture, au passage. Les fonctionnaires l'ont rattrapé sans difficulté. Mais son passager s'est faufilé dans un immeuble avant d'aller se cacher dans l'appartement d'une dame du quartier. Depuis la fenêtre, il aurait alors crié "à l'aide !", et une "trentaine de jeunes gens" serait sortie pour compliquer l'intervention des policiers.

Des projectiles ont fusé. Et des lacrymos ont été utilisées. Au final, les deux jeunes gens ont été interpellés et placés en garde à vue.

Le premier pour "refus d'obtempérer", "blessures involontaires" (la conductrice de la voiture percutée involontairement souffrait au niveau du dos) et "conduite sous l'emprise de produits stupéfiants" (des tests salivaires effectués dans la foulée se sont révélés positifs).

Le second, lui, a été placé en garde à vue pour "violation de domicile", "non respect du contrôle judiciaire", "provocation à la rebellion" et "détention de produits stupéfiants" (il avait un peu de cannabis sur lui au moment de son interpellation".

Plus d'informations dans Presse océan vendredi 26 mai 2016