Nantes Interview : Greg Zlap, l’harmoniciste des Vieilles Canailles

Les Vieilles canailles jouent ce vendredi soir au Zénith. Leur harmoniciste Greg Zlap évoque Johnny et les coulisses de la tournée.

Presse Océan : Comment va Johnny Hallyday avec qui vous jouez depuis trois tournées ?

Greg Zlap, harmoniciste : « C’est un battant, un lion. On a eu très peur au début quand on a tous appris le cancer de Johnhy Hallyday avant la tournée des Vieilles canailles. On ne savait pas comment il allait réagir. Quand il s’est mis devant le micro aux répétitions, on a compris qu’il avait toujours l’envie. Johnny, la scène, c’est sa vie. C’est quelque chose qui le porte, c’est vital. Il fait le show et sa voix est intacte, incroyable. Quand il pousse un peu, tout le monde est par terre. Au fil du concert, on a l’impression qu’il devient de plus en plus fort ».

Cela n’a pas dû être évident de choisir les titres ?

« Ils jouent, chacun, un tiers de leurs chansons. On peut citer « Le Pénitencier » et « Gabrielle » pour Johnny, « Lèche botte blues » et « Le cimetière des éléphants » pour Eddy, « L’Opportuniste » et « Paris s’éveille » pour Dutronc ».

Comment est la scène ?

« Il y a un vrai bar avec un vrai serveur et des vrais alcools. Chaque artiste peut aller se prendre un pot et observer les autres quand ils chantent. Je ne me refuse pas un petit whisky de temps en temps ».

RETROUVEZ L'INTEGRALITE DE CETTE INTERVIEW DANS LES PAGES DE PRESSE OCEAN CE VENDREDI